В Казахстане создадут единый стандарт для дорожного цемента

В Казахстане началось масштабное исследование цемента отечественного производства, который используется при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог. Работу проводят специалисты АО «КаздорНИИ».

Исследование реализуется в рамках научного проекта по анализу химического состава и физико-механических свойств казахстанских цементов. Его задача — оценить качество продукции местных производителей и выработать научно обоснованные требования к материалам, которые используются при строительстве дорог в различных климатических условиях страны.

Как отмечают в институте, цемент остается одним из основных компонентов дорожного строительства. От его характеристик напрямую зависят прочность покрытия, устойчивость к морозам и перепадам температур, а также срок службы автомобильных дорог.

Сейчас специалисты проводят отбор образцов совместно с представителями АО «НК «КазАвтоЖол», Национального центра качества дорожных активов и цементных заводов. В Казахстане работают 11 предприятий, выпускающих цемент для строительной отрасли.

На первом этапе образцы уже отобраны на заводах Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также в Шымкенте. Исследователи берут пробы непосредственно на производственных площадках, чтобы получить максимально точные данные о качестве продукции.

В ходе работы ученые изучат химический состав цемента, его физико-механические свойства, влияние различных минеральных и химических добавок, а также проанализируют объемы и номенклатуру выпускаемой продукции.

Одним из итогов проекта станет подготовка нового нормативно-технического документа «Цемент дорожный». Он должен установить единые требования к цементам, применяемым при строительстве цементобетонных дорог в Казахстане.

В «КаздорНИИ» рассчитывают, что результаты исследования помогут повысить качество дорожных материалов, увеличить срок службы покрытий и создать условия для более широкого применения современных технологий в дорожном строительстве.