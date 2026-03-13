В Казахстане создадут Национальный центр управления отходами на базе трансформации АО "Жасыл даму", передает BAQ.KZ.

Центр станет координатором системы управления отходами в стране.

В рамках стратегической сессии АО «Жасыл даму» уже представило депутатам обновленную модель системы управления отходами, направленную на повышение прозрачности и эффективности отрасли.

Она предусматривает цифровизацию учета и контроля образования и транспортировки отходов, расширение услуг вывоза ТБО в сельских населенных пунктах, решение проблемы накопленных промышленных отходов и усиление контроля за опасными отходами. Также планируется совершенствование государственного регулирования, формирование рынка вторичных ресурсов и развитие инфраструктуры переработки.

Участниками Стратегической сессии по вопросу реализации Концепции управления всеми видами отходов (кроме радиоактивных) на 2026-2030 гг. были депутаты обеих Палат Парламента Республики Казахстан, представители министерств энергетики, промышленности и строительства, водных ресурсов и иррегаций, здравоохранения, сельского хозяйства, представителей экспертного сообщества, Общественного совета Министерства.

Большую заинтересованность депутатов вызвали блок вопросов связанных с промышленными отходами, историческими захоронениями, медицинскими отходами, строительными отходами – весь жизненный цикл отходов с момента образования, сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации отходов. Управление отходами в сельских населенных пунктах в которых отсутствуют отдельные производства по сортировке, вопросы их транспортировки стали одним из ключевых тем обсуждения.

Участники сессии отметили, что для реализации новой системы потребуется совершенствование законодательной базы, поэтому важную роль играет поддержка Парламента Республики Казахстан.

Реализация предложенных решений позволит создать современную и прозрачную систему управления отходами, повысить уровень переработки и снизить экологические риски.

В завершении, обсуждения депутаты отметили необходимость обсуждения отдельно каждого блока вопросов с привлечением всех заинтересованных сторон и экспертного сообщества.

Напомним, в рамках реализации общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, Министерство экологии и природных ресурсов продолжает системную реформу сферы управления отходами.

Ключевым этапом стало утверждение 31 декабря 2025 года постановлением Правительства Республики Казахстан Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы.