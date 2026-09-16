В Казахстане создадут пищевой кластер по корейской модели Foodpolis

В Казахстане планируют создать пищевой кластер по модели южнокорейского Foodpolis. Shin-Line Group и Корейское агентство содействия развитию пищевого промышленного кластера подписали меморандум о сотрудничестве, передает BAQ.KZ.

Соглашение предусматривает консультационную поддержку при создании кластера, разработке модели его работы и программ для пищевых предприятий. Прямых инвестиций и имущественных обязательств документ не предполагает.

Южнокорейская сторона поделится опытом работы государственного пищевого кластера Foodpolis в городе Иксан провинции Чолла-Пукто. На его территории работают производители продуктов питания, исследовательские лаборатории и центры, которые помогают компаниям создавать продукцию и выводить ее на рынок.

Стороны намерены наладить сотрудничество между казахстанскими и южнокорейскими производителями продуктов питания и помогать компаниям выходить на рынки двух стран.

По данным Korea Herald, во время переговоров обсуждалась возможность продажи продукции компаний Foodpolis через сеть магазинов CU в Казахстане. Shin-Line сейчас развивает около 70 таких магазинов. Это может дать южнокорейским производителям доступ к казахстанскому рынку и странам Центральной Азии.

Президент Shin-Line Group Андрей Шин сообщил, что компания намерена адаптировать корейскую модель под условия Казахстана.

«Мы подписали меморандум с Foodpolis, чтобы взять корейский опыт и вместе сформировать модель пищевого кластера, которая будет работать в Казахстане. Производители смогут получать технологии и экспертизу, развивать переработку и выходить на новые рынки», - сказал он.

Проект пищевого кластера Shin-Line обсуждается не первый год. В ноябре 2024 года Правительство сообщало о рамочном соглашении по созданию пищевого кластера в Алматинской области с участием ведущих мировых компаний. Тогда в проработке находились 35 производств.

На сайте Shin-Line заявленный объем вложений в пищевой кластер оценивается в 300 млрд тенге. Компания рассчитывает, что проект создаст тысячи рабочих мест.