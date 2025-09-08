Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внедрения современных цифровых решений в систему здравоохранения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как подчеркнул в Послании Глава государства, правительству предстоит выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с использованием технологий искусственного интеллекта.

Токаев отметил, что в стране идёт масштабная модернизация медицинской инфраструктуры – от сельских ФАПов до специализированных центров. В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" уже построено 540 объектов, до конца года планируется ввести еще 115. В городах также открылись крупные медучреждения, в том числе онкоцентр в Астане и научный центр инфекционных болезней в Алматы.

Президент подчеркнул, что важно не затягивать с вводом в эксплуатацию уже построенных многопрофильных больниц и продолжать строительство новых, в том числе за счет механизмов государственно-частного партнерства. Это позволит сократить поток пациентов, вынужденных ехать в Астану.

Кроме того, Токаев указал на необходимость ускорить развитие отечественной фармацевтики. "Увеличение количества и ассортимента собственных лекарств – задача стратегической важности, особенно с учетом опыта недавней пандемии", – сказал он.

При этом глава государства обратил внимание на финансовую устойчивость системы здравоохранения. Сейчас Фонд социального медицинского страхования фактически выполняет роль бюджетного регулятора, ограничивая расходы путем усиленного контроля за поставщиками.

"Государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения. Но без современных методов мониторинга невозможно обеспечить эффективность. Правительству предстоит выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта", – подчеркнул Токаев.

По его словам, работа по повышению статуса и социального положения врачей также будет продолжена.