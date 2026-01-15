В Казахстане планируют создать единую цифровую платформу аналитики данных для противодействия теневой экономике. Об этом стало известно на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ходе заседания, в рамках системной работы по снижению уровня "тенизации" в прошлом году были внедрены новые подходы. В планы развития государственных органов включили KPI по борьбе с теневой экономикой, а также разработали отраслевые дорожные карты для наиболее уязвимых сфер — торговли, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, реализация этих мер уже дала результаты. Так, уровень теневого оборота во внутренней торговле снизился с 3,54% до 2,97%, в образовании — с 1,52% до 1,1%, в сельском хозяйстве — с 1,88% до 1,73%. По итогам 2024 года доля теневой экономики в ВВП сократилась до 16,71%. Окончательная оценка за 2025 год будет подведена в августе.

В условиях активной цифровизации и появления новых теневых схем с использованием онлайн-каналов правительство решило перейти от разрозненных отраслевых дорожных карт к единому Комплексному плану противодействия теневой экономике. Его основой станет цифровая платформа на базе Smart Data Finance, которая объединит информационные системы госорганов и будет использовать инструменты искусственного интеллекта для анализа данных.

Платформа позволит сопоставлять налоговую, таможенную, трудовую и отраслевую информацию, выявлять уязвимые звенья, подверженные применению серых схем, а также отслеживать их перемещение между секторами экономики. Кроме того, ИИ будет применяться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижения целевых показателей.

В правительстве напомнили, что в стране уже ведётся цифровизация наиболее подверженных теневой деятельности отраслей — внедряются Национальный каталог товаров, реестр отечественных производителей, маркировка и прослеживаемость продукции, цифровой тенге и цифровой НДС, повсеместно применяется электронная счёт-фактура.

Дополнительные меры по снижению теневого оборота в торговле планируется реализовать за счёт модернизации рынков, внедрения стандартов оптовых закупок и повышения прозрачности ценообразования.

По итогам совещания вице-премьер поручил госорганам совместно с Агентством по финансовому мониторингу в течение месяца разработать Комплексный план противодействия теневой экономике с конкретными цифровыми решениями.