В Казахстане создали 3,6 млн рабочих мест: где трудоустроили больше всего людей

В Казахстане за 2019–2025 годы создали более 3,6 млн рабочих мест, из них 2,4 млн — постоянные. Такие данные приводятся в материалах по развитию занятости и человеческого капитала. В 2025 году появилось 564,2 тыс. рабочих мест. Из них 361,9 тыс. (64%) были постоянными, еще 202,3 тыс. (36%) — временными. Больше всего новых рабочих мест в прошлом году создали в сфере других видов экономической деятельности — 137,7 тыс., образовании — 80,5 тыс. и сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 60,4 тыс.

В строительстве появилось 27,6 тыс. рабочих мест, в здравоохранении и социальных услугах — 25,2 тыс. По доле постоянных рабочих мест среди новых лидировали Акмолинская и Костанайская области — по 76%. В Жамбылской области показатель составил 72%, в Актюбинской области и Шымкенте — по 71%. Согласно планам, до 2030 года в Казахстане намерены трудоустроить 3,3 млн человек.

На 2026 год предусмотрено трудоустройство 480 тыс. человек. По данным официальной статистики, во II квартале 2026 года в экономике были заняты 9,4 млн человек — на 79,2 тыс. больше, чем годом ранее. В материалах также отмечается, что дальнейшая политика занятости будет ориентирована не только на количество рабочих мест, но и на их качество: постоянный характер занятости, уровень зарплат, производительность труда и возможности профессионального роста.