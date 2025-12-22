22 декабря в городе Алматы Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Комитета науки Министерство науки и высшего образования РК провёл республиканскую научно-практическую конференцию "Новая эпоха наследия Абая: текстологические проблемы от рукописной версии к цифровому корпусу", приуроченную к подведению итогов 180-летия Абай Кунанбайулы, передает BAQ.KZ.

Ключевым событием конференции стала официальная презентация цифрового корпуса наследия Абая. В него вошли электронные версии всех основных изданий произведений поэта — от первого сборника 1909 года до современных академических публикаций. В едином цифровом пространстве также систематизированы рукописные тексты разных лет, архивные и редкие материалы, а также научные исследования по абаеведению. Представленный корпус был охарактеризован участниками как фундаментальный научный ресурс с высоким исследовательским потенциалом.

В основной части конференции составители трёхтомного академического полного собрания сочинений Абая выступили с докладами, в которых подробно рассказали о проведённых исследованиях, использованных источниках и ключевых текстологических принципах, положенных в основу издания. Особое внимание было уделено вопросам научной точности текста, сопоставлению рукописных и печатных версий, а также проблемам авторской атрибуции.

После презентации академического собрания состоялось представление научного труда "Абай и казахский театр", в котором на основе достоверных источников проанализированы связи творчества Абая с развитием национального театрального искусства.

В ходе конференции участники подчеркнули важность опоры на проверенные архивные материалы и научно обоснованные исследования при изучении наследия Абая, а также недопустимость использования работ, не имеющих достаточной доказательной базы. Обсуждение актуальных вопросов современного абаеведения, системного изучения и общественного продвижения наследия поэта было расценено как значимый вклад в определение дальнейших направлений развития этой научной области.

Подводя итоги, участники отметили, что создание цифрового корпуса и выход академического полного собрания сочинений Абая стали важным импульсом для развития абаеведения и имеют особое значение для казахстанской науки и духовной культуры.