В Казахстане создан единый цифровой ресурс по наследию Абая
Наследие Абая впервые объединено в цифровом корпусе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 декабря в городе Алматы Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Комитета науки Министерство науки и высшего образования РК провёл республиканскую научно-практическую конференцию "Новая эпоха наследия Абая: текстологические проблемы от рукописной версии к цифровому корпусу", приуроченную к подведению итогов 180-летия Абай Кунанбайулы, передает BAQ.KZ.
Ключевым событием конференции стала официальная презентация цифрового корпуса наследия Абая. В него вошли электронные версии всех основных изданий произведений поэта — от первого сборника 1909 года до современных академических публикаций. В едином цифровом пространстве также систематизированы рукописные тексты разных лет, архивные и редкие материалы, а также научные исследования по абаеведению. Представленный корпус был охарактеризован участниками как фундаментальный научный ресурс с высоким исследовательским потенциалом.
В основной части конференции составители трёхтомного академического полного собрания сочинений Абая выступили с докладами, в которых подробно рассказали о проведённых исследованиях, использованных источниках и ключевых текстологических принципах, положенных в основу издания. Особое внимание было уделено вопросам научной точности текста, сопоставлению рукописных и печатных версий, а также проблемам авторской атрибуции.
После презентации академического собрания состоялось представление научного труда "Абай и казахский театр", в котором на основе достоверных источников проанализированы связи творчества Абая с развитием национального театрального искусства.
В ходе конференции участники подчеркнули важность опоры на проверенные архивные материалы и научно обоснованные исследования при изучении наследия Абая, а также недопустимость использования работ, не имеющих достаточной доказательной базы. Обсуждение актуальных вопросов современного абаеведения, системного изучения и общественного продвижения наследия поэта было расценено как значимый вклад в определение дальнейших направлений развития этой научной области.
Подводя итоги, участники отметили, что создание цифрового корпуса и выход академического полного собрания сочинений Абая стали важным импульсом для развития абаеведения и имеют особое значение для казахстанской науки и духовной культуры.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов