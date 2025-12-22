В Казахстане создан Совет по управлению государственным долгом
Министерство финансов Казахстана совместно с Национальным банком и Министерством национальной экономики объявили о создании консультативно-совещательного органа — Совета по управлению государственным долгом, передаёт BAQ.KZ.
Решение принято в рамках реализации Комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики на 2025–2027 годы.
Деятельность Совета будет направлена на выработку мер по повышению глубины, ликвидности и эффективности рынка государственных ценных бумаг, снижению стоимости государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета, а также формированию бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.
Основными задачами нового органа станут принятие согласованных решений в сфере управления государственным долгом, развитие рынка государственных ценных бумаг и формирование политики их выпуска на внутреннем и внешнем рынках с учетом макроэкономических условий и показателей долговой устойчивости.
Создание Совета отражает приверженность Министерства финансов, Национального банка и Министерства национальной экономики эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики, а также приоритетному развитию внутреннего рынка ценных бумаг.
В ведомствах подчеркивают, что развитие ликвидного и эффективного рынка государственных ценных бумаг является важным элементом укрепления устойчивости государственных финансов, формирования рыночных ориентиров по доходностям и дальнейшего развития фондового рынка страны.
