В Казахстане создан центр прогнозирования преступных угроз
Специалисты выявили 18 новых киберугроз.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана начал работу Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, передает BAQ.KZ.
С 18 апреля 2026 года за комитетом официально закреплена новая функция — прогнозно-аналитическая деятельность, включающая подготовку рекомендаций для государственных органов.
По данным центра, значительная часть мошеннических звонков сегодня осуществляется через мессенджеры, прежде всего WhatsApp, что свидетельствует о смещении активности злоумышленников за пределы традиционных телекоммуникационных сетей. Специалисты выявили 18 новых киберугроз, среди которых использование SMS-бластеров для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи, фишинговые атаки, дипфейк-технологии, а также схемы с подменными номерами и незарегистрированными SIM-картами.
Отмечается, что 4 апреля 2026 года в стране впервые был раскрыт случай применения SMS-бластера, что подтвердило готовность правоохранительных органов оперативно реагировать на новые формы киберпреступности.
Участники профильного заседания подчеркнули эффективность межведомственного взаимодействия и системную работу по обучению сотрудников правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.
В завершение Генеральный прокурор Берик Асылов акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы среди населения о новых схемах интернет-мошенничества. Также он отметил важность повышения ответственности финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ за своевременное принятие мер по защите пользователей.
Отдельно был отмечен вклад подразделений киберполиции, Агентства по финансовому мониторингу и членов Координационного совета в борьбу с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами.
Подчёркнуто, что в рамках принципа «Закон и порядок» в стране проводится масштабная информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение правовой грамотности населения и формирование навыков противодействия киберугрозам.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Крупная авиакомпания закрывает свою убыточную «дочку» в Германии
- Найдены тела двух несовершеннолетних в Жамбылской области
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей