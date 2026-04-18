В Казахстане создан центр прогнозирования преступных угроз

В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана начал работу Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, передает BAQ.KZ.

С 18 апреля 2026 года за комитетом официально закреплена новая функция — прогнозно-аналитическая деятельность, включающая подготовку рекомендаций для государственных органов.

По данным центра, значительная часть мошеннических звонков сегодня осуществляется через мессенджеры, прежде всего WhatsApp, что свидетельствует о смещении активности злоумышленников за пределы традиционных телекоммуникационных сетей. Специалисты выявили 18 новых киберугроз, среди которых использование SMS-бластеров для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи, фишинговые атаки, дипфейк-технологии, а также схемы с подменными номерами и незарегистрированными SIM-картами.

Отмечается, что 4 апреля 2026 года в стране впервые был раскрыт случай применения SMS-бластера, что подтвердило готовность правоохранительных органов оперативно реагировать на новые формы киберпреступности.

Участники профильного заседания подчеркнули эффективность межведомственного взаимодействия и системную работу по обучению сотрудников правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

В завершение Генеральный прокурор Берик Асылов акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы среди населения о новых схемах интернет-мошенничества. Также он отметил важность повышения ответственности финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ за своевременное принятие мер по защите пользователей.

Отдельно был отмечен вклад подразделений киберполиции, Агентства по финансовому мониторингу и членов Координационного совета в борьбу с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами.

Подчёркнуто, что в рамках принципа «Закон и порядок» в стране проводится масштабная информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение правовой грамотности населения и формирование навыков противодействия киберугрозам.