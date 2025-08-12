Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Президента по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. По итогам заседания распоряжением главы правительства создана группа по цифровой трансформации - так называемый "цифровой штаб", передает BAQ.KZ.

В центре обсуждения оказались девять ключевых направлений, определённых Главой государства: внедрение ИИ в реальный сектор экономики, государственное управление и здравоохранение, разработка национальной стратегии ИИ, модернизация IT-архитектуры, развитие платформы QazTech, кибербезопасность, поддержка отечественных IT-стартапов и реализация концепции Smart city.

В экономике правительство совместно с ФНБ "Самрук-Казына" разрабатывает Дорожную карту по внедрению ИИ в производственные процессы для повышения производительности труда.

В здравоохранении новые технологии должны улучшить точность диагностики, персонализировать лечение, автоматизировать рутинные задачи врачей и повысить эффективность медицинских услуг. Планируется переход к Единой базе медицинских данных и предоставление стартапам доступа к инфраструктуре Минздрава.

В сфере госуслуг ведётся работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на эту платформу, а ключевые участники цифровой экосистемы — интегрированы в единую среду, где все сервисы будут доступны "в один клик".

В числе приоритетов - повышение архитектурной дисциплины IT-ландшафта и комплексная защита данных.

Олжас Бектенов подчеркнул, что задачи, обозначенные Президентом, должны быть выполнены до декабря текущего года с ощутимым экономическим эффектом:

"Речь идёт не только о правовой базе для работы ИИ. Нужно решить вопросы разрозненности данных, регламентов распределения мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности и полного перехода на платформу QazTech".

В новый орган вошли заместитель Премьер-Министра - Руководитель Аппарата Правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также советник Президента по вопросам цифровизации.

Оперативные решения "цифрового штаба" будут обязательными для исполнения и должны ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта по всей стране.