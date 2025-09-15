Во исполнение поручения Президента, озвученного в Послании народу Казахстана, Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает Национальную информационную систему водных ресурсов, передает BAQ.KZ.

Платформа объединит данные о поверхностных и подземных водах, гидротехнических сооружениях и других объектах водного хозяйства. В перспективе в систему будут интегрированы технологии искусственного интеллекта и космического мониторинга. Это позволит формировать водный баланс страны, рассчитывать реальные потребности экономики и населения, а также контролировать использование ресурсов.

"В 2026 году мы должны ввести систему в эксплуатацию. Каждый гражданин должен иметь возможность получить информацию о состоянии водных ресурсов страны. Для этого вносимые данные должны быть максимально точными", – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Проект реализуется за счёт грантовых средств. Его запуск планируется до конца 2026 года. Сейчас специалисты бассейновых инспекций и РГП "Казводхоз" проходят обучение работе в системе.

Внедрение информационной платформы обеспечит прозрачность и эффективность управления водными ресурсами, устранит дублирование данных и поможет эффективнее бороться с дефицитом воды и чрезвычайными ситуациями.