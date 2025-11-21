В Казахстане начата системная работа по формированию этичных и безопасных подходов к применению искусственного интеллекта в образовательной среде. В рамках инициативы разрабатываются первые методические рекомендации для школ, которые определят правила и принципы использования ИИ учащимися и педагогами, передает BAQ.KZ.

В Комитете среднего образования отмечают, что международный опыт показывает: успешная интеграция ИИ возможна лишь при наличии высококвалифицированных педагогов, развитой культуры академической честности и доверия общества к цифровым инструментам.

"Казахстан формирует национальную модель интеграции ИИ в систему образования. Эта модель будет этичной, безопасной, педагогически обоснованной и ориентированной на раскрытие потенциала учеников и учителей. Основная задача — обеспечить осознанное использование новых технологий, сохранить ведущую роль педагога и гарантировать прозрачность всех процессов", — подчеркнула заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Максутова.

При разработке модели учитывается опыт Эстонии, Южной Кореи, США, а также рекомендации международных организаций, занимающихся вопросами цифровизации и образовательных технологий.

Методические рекомендации планируется внедрять поэтапно — от формирования базовых правил использования ИИ в школах до создания инструментов контроля, повышения цифровой грамотности и подготовки педагогов к работе с новыми технологиями.