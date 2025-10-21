Алматы стал площадкой громкого анонса в сфере недвижимости: на форуме Central Asia Warehouse Summit 2025 компания IBC Global объявила о создании первых инвестиционных фондов складской недвижимости в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Совокупный объем привлечённых инвестиций превысит 250 миллионов долларов — это беспрецедентный шаг для региона, где сектор индустриальной недвижимости только начинает активно формироваться.

Два фонда — два подхода, одна цель: масштабное развитие складской инфраструктуры в Казахстане, Узбекистане и других странах региона. Первый из них — Eurasian Warehouse REIT OEIC Ltd. — будет работать как инвестиционный траст недвижимости (REIT) с целевым объемом $75 млн и фокусом на Казахстан (70%) и Узбекистан (14%). Второй — Central Asia Warehouse PEF OEIC Ltd. — уже более масштабный проект в $200 млн, направленный на строительство и развитие 500 тыс. кв. м складских площадей по всей Центральной Азии.

Фонды зарегистрируют в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), что обеспечит прозрачность, защиту инвесторов и соответствие международным стандартам. Это важно для привлечения долгосрочного институционального капитала и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Гендиректор IBC Global Станислав Ахмедзянов подчеркнул, что создаётся первая в своем роде институциональная платформа, объединяющая капитал, экспертизу и реальные объекты. А Асет Абдыгаппаров из Provident Fiduciary Ltd. отметил, что синергия между логистическим потенциалом Казахстана и растущим внутренним рынком Узбекистана открывает широкие горизонты для логистического бума.

Алексей Петров, управляющий партнёр Roemer Silk Road, заявил, что в условиях растущей роли Центральной Азии в мировых транзитных потоках развитие складской инфраструктуры — не просто тренд, а стратегическая необходимость.

Форум CAWS 2025 стал крупнейшей площадкой региона по обсуждению индустриальной и складской недвижимости. Подписание ключевых меморандумов и поддержка со стороны ведущих компаний, таких как FIRST, ALUTECH, ASTRON, FMCA и других, подтвердили высокий интерес к новому сегменту рынка.