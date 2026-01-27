Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании Правительства доложил о проводимой работе по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

В этом году деятельность органов внутренних дел проходит под эгидой "Закон и порядок – гарантия безопасного детства", для чего разработан специальный ведомственный план.

"Совершенствуется законодательство в этой сфере. Ужесточена ответственность за жестокое обращение с детьми. В рамках нового Закона "О профилактике правонарушений" создаются региональные уполномоченные органы по защите прав детей. Предусмотрена социальная и психологическая помощь детям, пострадавшим от насилия и буллинга, наставничество, семейное консультирование. Усилено предупреждение детского дорожного травматизма", — сказал Ержан Саденов.

В рамках проводимой работы по обеспечению безопасности детей дополнительно установлены пешеходные светофоры, искусственные неровности, дорожные знаки и информационные панели, ограждения и наружное освещение около школ.