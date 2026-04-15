В Мажилисе Парламента Казахстана рассмотрели законопроект «О рейтинговой деятельности», направленный на формирование прозрачного и независимого рынка кредитных рейтингов. Документ разработан в рамках Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Его основная цель - создать правовые и институциональные основы для функционирования рейтинговых агентств в стране. передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отмечается в заключении Комитета по финансам и бюджету, законопроект предусматривает внедрение ключевых принципов регулирования отрасли, включая качество, добросовестность, прозрачность, конфиденциальность и предотвращение конфликтов интересов.

Кроме того, предлагается установить требования к деятельности рейтинговых агентств - от разработки методологий до структуры капитала и качества используемой информации.

Отдельный блок норм касается признания международных и иностранных рейтинговых агентств, а также порядка управления конфликтами интересов.

«Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью, включая определение компетенции уполномоченного органа и мер воздействия», - рассказала депутат мажилиса Татьяна Савельева.

Параллельно депутаты рассмотрели сопутствующий законопроект о внесении изменений в действующее законодательство. Он направлен на интеграцию рейтинговых агентств в существующую финансовую систему.

В частности, предлагается распространить на их деятельность нормы Предпринимательского кодекса, а также законов о банковской и страховой деятельности.

Также предусматривается возможность для банков и страховых организаций инвестировать в капитал рейтинговых агентств.

«Законопроектом предусматривается распространение действующих условий функционирования участников финансового рынка на кредитные рейтинговые агентства», - отметила депутат мажилиса Татьяна Савельева.

По итогам рассмотрения Комитет по финансам и бюджету рекомендовал вынести оба законопроекта на пленарное заседание Мажилиса с предложением одобрить их в первом чтении.