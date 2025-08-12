В Казахстане спасли российского туриста, придавленного камнем на высоте 4 км
13 часов в горах.
В горах Алматинской области спасатели МЧС Казахстана провели ночную операцию по эвакуации пострадавшего туриста, передает BAQ.KZ.
Вечером 11 августа в Талгарском районе Алматинской области на пике Физкультурный массивный камень придавил ногу 72-летнему туристу из России. Мужчина получил тяжёлую травму и кровотечение. Его сыну пришлось спуститься на несколько километров, чтобы найти связь и вызвать помощь.
На помощь выдвинулись девять спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК с двумя единицами техники и беспилотником. Добраться до пострадавшего удалось лишь спустя более пяти часов сложного пути по каменистым осыпям и леднику, под угрозой камнепадов и в темноте на высоте свыше 4 000 метров.
Спасатели оказали первую медицинскую помощь и начали транспортировку вниз. Ночью к операции присоединились дополнительные силы. Утром 12 августа на ледник Богдановича прибыл вертолёт "Казавиаспас", который доставил пострадавшего, его сына и одного из спасателей в аэропорт Боралдай. Оттуда мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алматы.
Операция длилась более 13 часов и проходила в условиях высокогорья и сложного рельефа.
