В Казахстане в 2025 году ожидается заметный рост производства ключевых овощных культур — лука и картофеля. Согласно данным научно-исследовательского бюро "Зерновые и масличные культуры. Казахстан", подготовленным совместно с Министерством сельского хозяйства РК, прогноз указывает на рекордные показатели урожайности и внутреннего потребления, передает BAQ.KZ.

По оценке специалистов, производство лука увеличится с 756,7 тыс. тонн в 2024 году до 1,06 млн тонн в 2025-м. Это станет самым высоким результатом за последние годы и связано с расширением посевных площадей и повышением урожайности.

Также вырастут экспортные поставки — с 264,7 тыс. тонн до 321,3 тыс. тонн, а импорт — с 137,3 тыс. до 150,2 тыс. тонн. При этом потребление на душу населения увеличится с 31 до 43 килограммов в год.

Что касается картофеля, то прогнозы также позитивные. Производство возрастёт с 2,63 млн тонн до 2,94 млн тонн, потребление — с 2,14 млн тонн до 2,73 млн тонн, а среднее потребление на душу населения — с 105 до 133 килограммов.

При этом экспорт немного снизится — с 565,2 тыс. до 473,8 тыс. тонн, тогда как импорт, наоборот, вырастет почти в четыре раза — с 71,5 тыс. до 266,3 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что на текущем этапе угроз для внутреннего рынка нет — предложение и цены остаются стабильными. Однако прогнозы могут быть скорректированы с учётом засушливых условий на юге и переувлажнения на севере страны.

В МСХ уточнили, что подобные балансы составляются с использованием методологии ФАО, а потери продукции рассчитываются исходя из средних международных коэффициентов: для лука — 7%, для картофеля — 10%.

По данным бюро, в дальнейшем планируется регулярная публикация оперативных срезов по рынкам овощей, включая ценовую динамику и рекомендации по торговым стратегиям.