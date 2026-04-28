В Казахстане стало меньше несчастных случаев на производстве

В Казахстане за последние пять лет уровень производственного травматизма снизился на 8,3%. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК в преддверии Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.

В ведомстве отметили, что в стране ведется системная работа по повышению безопасности труда и защите прав работников.

Несмотря на положительную динамику, проблема остается актуальной. Ежегодно на предприятиях происходит более тысячи несчастных случаев, около 200 из них - со смертельным исходом.

Наибольшее число пострадавших фиксируется в горно-металлургическом комплексе - порядка 17–18% от общего числа, а также в строительной отрасли - около 10–12%.

Сегодня около 500 тысяч казахстанцев работают во вредных и опасных условиях, при этом более 100 тысяч заняты тяжелым физическим трудом. Ежегодно компенсации за вредные условия труда получают 650–700 тысяч работников.

Какие меры принимаются

Для снижения травматизма в стране реализуется комплекс мер. Более 3 тысяч предприятий уже внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

С 2019 года активно продвигается международная концепция Vision Zero (нулевой травматизм), к которой присоединились свыше 600 предприятий.

Также более 300 компаний внедрили вертикальную систему контроля безопасности, особенно в строительной отрасли.

С 1 января 2024 года действует специальная социальная выплата для работников вредных производств. Ее могут получать сотрудники старше 55 лет, если за них не менее 7 лет уплачивались профессиональные пенсионные взносы. Это позволяет им досрочно прекратить работу во вредных условиях.

Цифровизация и ИИ в охране труда

В Казахстане реализуется Концепция безопасного труда до 2030 года. Она предусматривает улучшение условий труда и снижение травматизма за счет новых подходов к финансированию, обучения и контроля.

В рамках этой концепции внедрены цифровые инструменты - Цифровая карта предприятий и карта трудовых рисков. Они позволяют в реальном времени отслеживать потенциальные угрозы и предотвращать нарушения.

Кроме того, внедряются решения на основе искусственного интеллекта. Они анализируют данные о производственных процессах и помогают выявлять риски, формируя превентивные меры.

Мероприятия ко Дню охраны труда

К Всемирному дню охраны труда в Казахстане приурочены традиционные конференция и выставка по промышленной безопасности. Они пройдут с 28 по 30 апреля и объединят представителей госорганов, бизнеса и международных организаций.

Темой этого года стала «Благоприятная психосоциальная рабочая среда: путь к процветанию работников».