В Казахстане продолжается сокращение дефицита судей. Благодаря изменениям в системе отбора и назначения количество вакантных должностей уменьшилось с 350 до 237, сообщила на брифинге в СЦК член Высшего Судебного Совета Жанат Оспанова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, по итогам 2025 года впервые удалось не только компенсировать естественное выбытие судей, но и увеличить численность судейского корпуса.

"По итогам 2025 года впервые удалось не только компенсировать естественное выбытие судей, но и обеспечить рост численности судейского корпуса. Уровень восполнения кадров превысил 130%. В регионах заполнены 64 судейские вакансии, которые оставались свободными на протяжении пяти лет", – сказала Жанат Оспанова.

Она отметила, что в текущем году указами Президента назначены 159 судей районных судов. После завершения процедур назначения еще 37 кандидатов число вакантных должностей, как ожидается, сократится примерно до 200.

Что касается сроков проведения конкурсного отбора, их удалось сократить почти в четыре раза – с шести месяцев до полутора месяцев. Если раньше в течение года проводилось два-три конкурса, то в 2025 году завершены уже шесть конкурсных процедур по замещению 796 судейских должностей.

Изменения коснулись и квалификационного экзамена для кандидатов в судьи. Теперь он проводится ежемесячно, а срок его прохождения сокращен с полутора лет до трех месяцев. Экзамен включает компьютерное тестирование, написание эссе, решение практических задач, психологическое тестирование и итоговое собеседование.

Кроме того, Высший Судебный Совет продолжает цифровизацию кадровых процедур. Во втором полугодии 2026 года планируется в пилотном режиме запустить электронную систему приема документов для участия в конкурсах на вакантные судейские должности, что позволит сделать процесс отбора более быстрым и прозрачным.