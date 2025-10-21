В Казахстане стало на 25% меньше возгораний в сёлах
Пожары отступают.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает реализацию комплексных мер по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям и снижению рисков для населения, передает BAQ.KZ.
С 2024 года в стране внедряются интеллектуальные системы мониторинга, включая геоинформационные платформы и ИИ-аналитику, что позволило значительно повысить оперативность реагирования на ЧС. В регионах установлены камеры видеонаблюдения, которые в реальном времени контролируют пожароопасную обстановку.
Параллельно идет активное развитие инфраструктуры. За последний год в разных регионах построено 25 новых пожарных депо и спасательных станций, еще 196 объектов реконструировано, включая депо, пункты медпомощи и общежития для спасателей. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 23 пожарных депо.
Одним из нововведений стали универсальные подразделения, объединяющие пожарных, спасателей и медиков. Они уже действуют в Аршалы, Макинске, Майтобе, Аккулы и Каркаралинске, и в будущем подобная модель будет внедрена по всей стране.
Особое внимание уделяется работе на местах: без увеличения финансирования Министерству удалось закупить более 800 единиц техники и свыше 20 000 единиц оборудования, которые уже направлены в районные подразделения.
Отдельным направлением стала программа "АУЫЛ ҚҰТҚАРУШЫЛАРЫ", направленная на создание добровольных пунктов пожаротушения в селах. С начала года открыто 82 таких пункта, до конца года планируется еще 67. Добровольцам предоставляется техника, средства связи, обмундирование и обучение. Благодаря их действиям, число пожаров в сельской местности снизилось на 25%, а гибель людей — на 38% по сравнению с прошлым годом.
Начало отопительного сезона также под усиленным контролем. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров в жилом секторе снизилось на 17,5%. Основные причины остаются прежними: неисправные печи, нарушения при эксплуатации отопительных приборов и неосторожность граждан.
Для предотвращения ЧС проведены адресные обходы более 100 тысяч домов, особое внимание уделено социально уязвимым слоям населения. В 2025 году на пожарах было предотвращено множество трагедий — около 1 500 газовых баллонов были своевременно изъяты спасателями.
В то же время остается нерешённой проблема устаревших газовых баллонов. В городах Щучинск и Степногорск запущен пилотный проект по маркировке, который поможет вести учёт и контроль их обращения. Однако вопросы производства и утилизации баллонов, а также контроль их эксплуатации, требуют дополнительных решений со стороны Министерства энергетики, промышленности и акиматов.
