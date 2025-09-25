25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции, передает BAQ.KZ.

Принять участие может каждый житель Казахстана через мобильное приложение eGov Mobile. На главной странице сервиса размещен специальный баннер "Предложите свое название АЭС", также пользователям пришло пуш-уведомление о старте конкурса.

По информации организаторов, цель инициативы — выбрать название будущей станции, которое отразит её историческое, культурное и национальное значение.

Для участия необходимо: выбрать язык (казахский или русский), предложить свой вариант названия, при желании кратко описать его смысл, подтвердить ознакомление с официальными правилами.

Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.

Организаторы пригласили всех граждан внести вклад в историю энергетики страны и предложить своё название для первой АЭС.