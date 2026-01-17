В Казахстане стартовал пятый поток "Талдау мектебі – Школа аналитики"
Участников пятого потока ожидает восьминедельная образовательная программа.
В Казахстане началось обучение в рамках пятого потока проекта "Талдау мектебі – Школа аналитики". Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, конкурс в этом году стал рекордным за всю историю проекта: организаторы получили более 1000 заявок, а на одно место претендовали 14 человек, что свидетельствует о высоком интересе молодых профессионалов к программам аналитического и управленческого развития.
Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, что задаёт стратегический вектор для всей системы государственного управления. В связи с этим тема пятого потока определена как "SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного государственного управления".
Отмечается, что в условиях активного внедрения цифровых технологий особое значение приобретает сочетание возможностей Big Data и AI с профессиональными аналитическими навыками. Проект "Школа аналитики" рассматривается как системный вклад в формирование современной управленческой культуры и подготовку специалистов нового поколения.
Участников пятого потока ожидает восьминедельная образовательная программа, командная работа с опытными менторами, а также лекции и встречи с руководителями государственных органов, международных организаций, представителями науки и бизнеса. В программе также предусмотрены выступления зарубежных экспертов в сфере SMART-Governance и искусственного интеллекта.
В рамках вводной лекции Маулен Ашимбаев поделился своим видением роли аналитики в государственном управлении и отметил высокий уровень диалога с участниками проекта.
Он поздравил слушателей с началом обучения и выразил уверенность, что полученные знания и навыки станут основой их дальнейшего профессионального роста и внесут вклад в развитие современного, инновационного и цифрового Казахстана.
