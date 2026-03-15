Референдум по новой Конституции стартовал в Казахстане
Граждане Казахстана путем всеобщего голосования делают выбор – поддерживать или не поддерживать новый проект Конституции Республики Казахстан.
По всей стране открылись все избирательные участки для проведения референдума, сообщает BAQ.KZ.
Для голосования в Казахстане открыто более 10 тысяч референдумных участков, из которых 622 – специальные участки. Они расположены в роддомах, воинских частях, медицинских учреждениях и других организациях.
Специальные участки начали работу по времени Астаны в 06:00, обычные участки – с 07:00. Голосование продлится до 20:00.
По данным избирательных органов, в списки участников референдума включены 12 461 796 граждан.
Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года. Гражданам задается вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан?»
Таким образом, граждане Казахстана путем всеобщего голосования делают выбор – поддерживать или не поддерживать новый проект Конституции Республики Казахстан.
