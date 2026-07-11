В Казахстане стартовал второй этап акции «Мөлдір бұлақ» по очистке родников

Министр водных ресурсов и ирригации дал старт второму этапу масштабной экологической акции «Мөлдір бұлақ» по очистке родников и прибрежных территорий Казахстана

По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации в 12 областях Казахстана прошел второй этап республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ» по очистке и благоустройству родников и водных объектов, организованной в рамках акции «Таза Қазақстан».

Мероприятия одновременно прошли в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау. В ходе акции были очищены 58 родников и территории 35-ти водных объектов.

Глава водохозяйственного ведомства Нуржан Нуржигитов принял участие в очистке родника в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области вместе с акимом региона Асаином Байхановым.

Мероприятия в рамках акции «Мөлдір бұлақ» также прошли на территории трех родников в Майском районе Павлодарской области. В очистке родников и прибрежных территорий приняли участие порядка 550 человек, включая специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации, работников областного филиала РГП «Казводхоз» и Ертисской бассейновой инспекции, а также местные аксакалы, волонтеры и студенты.

В общей сложности во втором этапе республиканской экологической акции одновременно приняли участие более 11 тыс. человек.

«Первый этап акции «Мөлдір бұлақ» внес большой вклад в формирование экологического сознания среди граждан. Казахстанцы со всех регионов республики активно поддержали нашу инициативу и начали собственными силами организовывать работы по раскрытию и восстановлению родников, уборке мусора и посадке саженцев. Особенно радует, что участие в акции принимает молодежь. Отдельно следует отметить усилия аксакалов, которые часто выступают организаторами данных мероприятий и подают пример молодому поколению», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, 23 марта текущего года Министерством был проведен первый этап экологической акции «Мөлдір бұлақ», который одновременно охватил 30 родников и 19 водных объектов в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, области Жетiсу и городе Шымкент. В мероприятиях по очистке и благоустройству приняли участие свыше 9 тыс. человек, включая более 700 волонтеров.

Кроме того, в рамках акции в Жамбылской области было создано первое волонтерское движение в водной отрасли — «Болашақтың қайнары», направленное на развитие и формирование экологического сознания молодежи. В состав группы вошли студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации города Тараз. В настоящее время волонтерское движение «Болашақтың қайнары» представлено и в других регионах Казахстана.