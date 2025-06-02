С 1 июня по всей территории Казахстана началась республиканская спецоперация “Қарасора-2025”, направленная на борьбу с незаконным выращиванием, производством и распространением наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Особое внимание уделено Карагандинской области - здесь усилены меры контроля, установлены мобильные блокпосты на ключевых трассах, а в круглосуточном режиме дежурят более 150 сотрудников полиции при поддержке 30 служебных автомобилей и спецтехники.

Операция уже приносит первые плоды: в селе Батпак Осакаровского района в первый же день полицейские совместно с прокуратурой области обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. По подозрению в организации наркобизнеса задержаны двое жителей города Шахтинск, 24 и 25 лет.

По данным следствия, молодые люди приобрели частный дом за 3 миллиона тенге и превратили его в химическую лабораторию. Изъяты 121 канистра с химическими веществами, реактор, пресс, респираторы, средства индивидуальной защиты и другое оборудование. Общий вес конфискованных прекурсоров составляет около двух тонн.

"Это уже третий крупный случай в регионе с начала года. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Операция “Қарасора-2025” продлится в течение всего лета. Власти предупреждают: проверки будут жесткими, а наказание за участие в незаконном обороте наркотиков - неотвратимым.