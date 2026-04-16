В Казахстане стартовала неделя Национального дня книги

В Казахстане стартовала тематическая неделя, приуроченная к Национальному дню книги, который ежегодно отмечается 23 апреля по инициативе Главы государства.

По всей стране запланировано более 1500 мероприятий, направленных на развитие культуры чтения и повышение интеллектуального потенциала общества.

Сегодняшний день, 16 апреля, проходит под темой «Артық білім кітапта...» и посвящен продвижению книги как источника знаний, просвещения и духовного развития. В рамках недели по всей республике проходят книжные фестивали, ярмарки, дни открытых дверей, марафоны чтения, а также совместные мероприятия с издательствами и книжными магазинами.

Особое внимание уделяется библиотекам: для посетителей организованы тематические выставки, презентации и образовательные программы, направленные на укрепление интереса к чтению и повышение роли книги в современном обществе.

Тематическая неделя включает несколько направлений: 17 апреля пройдет под девизом «Сөз өнеріндегі өлкетану», 18–19 апреля состоится формат «Weekend. Book. Vibes», 20 апреля запланирована акция «Кітапхана түні», 21 апреля – «Кітап. Тарих. Шежіре», 22 апреля – «Кітап – достық амбассадоры». Завершится неделя 23 апреля празднованием Национального дня книги.

Главная цель инициативы – популяризация чтения, укрепление статуса книги и развитие интеллектуальной культуры в Казахстане.