В Казахстане стартовала Неделя семьи
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С 7 по 13 сентября в Казахстане пройдет Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи, который ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября, передает BAQ.KZ.
Каждый день посвятят отдельной теме. Неделя начнется с разговора о семейных традициях и их месте в современной жизни.
8 сентября мероприятия пройдут под темой осознанного создания семьи. 9 сентября внимание уделят осознанному родительству, 10 сентября здоровью детей и совместному взрослению родителей и ребенка.
11 сентября центральной темой станет семья как пространство поддержки. 12 сентября будут говорить о семейном благополучии и помощи в сложных ситуациях.
Завершится Неделя семьи 13 сентября темой «Вместе каждый день», посвященной совместному досугу родителей и детей.
В регионах запланированы образовательные, общественные и информационные мероприятия.
В социальных сетях пройдет общенациональный челлендж #Otbasym2026 под девизом «Один день из жизни нашей семьи».
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