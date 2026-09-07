В Казахстане стартовала Неделя семьи

С 7 по 13 сентября в Казахстане пройдет Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи, который ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября, передает BAQ.KZ.

Каждый день посвятят отдельной теме. Неделя начнется с разговора о семейных традициях и их месте в современной жизни.

8 сентября мероприятия пройдут под темой осознанного создания семьи. 9 сентября внимание уделят осознанному родительству, 10 сентября здоровью детей и совместному взрослению родителей и ребенка.

11 сентября центральной темой станет семья как пространство поддержки. 12 сентября будут говорить о семейном благополучии и помощи в сложных ситуациях.

Завершится Неделя семьи 13 сентября темой «Вместе каждый день», посвященной совместному досугу родителей и детей.

В регионах запланированы образовательные, общественные и информационные мероприятия.

В социальных сетях пройдет общенациональный челлендж #Otbasym2026 под девизом «Один день из жизни нашей семьи».