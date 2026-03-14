В Казахстане стартовала республиканская акция «Nauryz Sale», приуроченная к празднованию Наурыз. Праздничная кампания проходит с 13 по 23 марта по всей стране и объединяет сотни торговых площадок, создавая атмосферу настоящего весеннего обновления и щедрых покупок для жителей и гостей страны, передает BAQ.KZ.

В рамках акции магазины предлагают покупателям скидки от 10 до 70 процентов на продовольственные и непродовольственные товары. Акционные позиции выделены специальными праздничными ценниками и навигацией, благодаря чему посетители могут легко находить товары со сниженной ценой.

К акции присоединились около 300 субъектов торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 интернет-площадок. Среди участников — крупные торговые сети страны: Magnum Cash&Carry, Small, Galmart, Анвар, Дина, Toimart, Астыкжан, Greenwich и другие.

Особый акцент сделан на поддержку отечественных производителей. В торговых центрах представлены специальные зоны с продукцией казахстанских компаний, где товары реализуются в среднем на 10–20 процентов дешевле рыночной цены.

Покупатели уже отмечают заметное снижение цен на ряд товаров.

«Вижу очень много скидок. Я в этой торговой сети по акции купила 5 килограммов муки за 1400 тенге, также снижены цены на овощи, брала картошку и морковь. Честно говоря, давно не видела ценников по 100 тенге, сегодня действительно ощущаются праздничные скидки», — рассказала жительница столицы Акбота Жакаева.

Дополняют праздничную атмосферу и сельскохозяйственные ярмарки, которые сегодня проходят во всех регионах страны. Здесь жители могут приобрести свежую продукцию местных производителей по доступным ценам.

Акция «Nauryz Sale» стала частью общенационального празднования Наурыза и призвана поддержать отечественный бизнес, развитие внутренней торговли и сделать предпраздничные покупки для казахстанцев еще более выгодными.