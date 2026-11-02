В Казахстане стартовала предвыборная гонка за места в маслихатах

В Казахстане началась агитационная кампания перед внеочередными выборами депутатов маслихатов. Голосование состоится 29 ноября. Всего предстоит распределить 3 447 мандатов в 228 маслихатах страны.

Агитация официально стартовала 1 ноября в 18:00. Срок полномочий депутатов IX созыва составит пять лет. По данным Центральной избирательной комиссии, 668 мандатов распределят по смешанной системе: половину получат кандидаты из партийных списков, вторую половину — победители одномандатных округов. Она будет действовать в 17 областных и трёх городских маслихатах — Астаны, Алматы и Шымкента. В остальных 208 маслихатах применят мажоритарную систему.

Большинство избирателей получат три бюллетеня: для выбора партии в областной маслихат, кандидата в областной маслихат и кандидата в районный или городской маслихат. Жителям Астаны, Алматы и Шымкента выдадут по два бюллетеня — для голосования за партию и кандидата в городской маслихат.