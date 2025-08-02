Кто станет обладателем заветного образовательного гранта — абитуриенты со всей страны с нетерпением ждут оглашения результатов, передает BAQ.KZ. Министерство науки и высшего образования РК сообщило, что итоги конкурса будут опубликованы до 10 августа.

В этом году на участие в конкурсе подано около 113 тысяч заявлений. Конкуренция высокая: борьба идет за каждое место, особенно в популярных направлениях — "Педагогические науки", "Инженерные и строительные специальности", а также "IT и информационно-коммуникационные технологии". В топе самых конкурентных — будущие переводчики, психологи, дизайнеры, учителя и юристы.

Рассмотрением заявок занимается специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты парламента, представители госорганов, образовательных профсоюзов, ассоциаций вузов и НПП "Атамекен". Решение принимается на конкурсной основе — в соответствии с баллами ЕНТ и утвержденными правилами.

Как уточняют в МНВО, результаты будут размещены на официальном сайте ведомства, а также на ресурсах Национального центра тестирования. Абитуриентам советуют следить и за обновлениями в соцсетях. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.