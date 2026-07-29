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В Казахстане стартовали национальные теледебаты с участием семи политических партий

29 Июля 2026, 20:49
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29 Июля 2026, 20:49
29 Июля 2026, 20:49
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В Алматы начались национальные теледебаты с участием семи политических партий, принимающих участие в выборах депутатов Курултая, передает BAQ.KZ.

Дебаты организованы по инициативе Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Прямая трансляция проходит на телеканале Qazaqstan, а также на его официальных страницах в социальных сетях.

В ходе дебатов представители партий представят свои предвыборные программы и озвучат позиции по ключевым направлениям развития Казахстана.

Участниками теледебатов стали:

  • Ренат Бектуров («Әділет»);
  • Серик Егизбаев («Ауыл»);
  • Олжас Нуралдинов («Ак жол»);
  • Екатерина Смолякова (Respublica);
  • Ислам Сункар (Народная партия Казахстана);
  • Тазабек Самбетбай (Общенациональная социал-демократическая партия);
  • Нургуль Кадырбаева («Байтақ»).

Перед началом прямого эфира политические эксперты обсудили значение предстоящих выборов, развитие партийной системы, а также роль Курултая после конституционных реформ в Казахстане.

Во время теледебатов для зрителей работает специальный контакт-центр. Вопросы участникам можно направить через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram.

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