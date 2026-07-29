В Казахстане стартовали национальные теледебаты с участием семи политических партий

В Алматы начались национальные теледебаты с участием семи политических партий, принимающих участие в выборах депутатов Курултая, передает BAQ.KZ.

Дебаты организованы по инициативе Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Прямая трансляция проходит на телеканале Qazaqstan, а также на его официальных страницах в социальных сетях.

В ходе дебатов представители партий представят свои предвыборные программы и озвучат позиции по ключевым направлениям развития Казахстана.

Участниками теледебатов стали:

Ренат Бектуров («Әділет»);

Серик Егизбаев («Ауыл»);

Олжас Нуралдинов («Ак жол»);

Екатерина Смолякова (Respublica);

Ислам Сункар (Народная партия Казахстана);

Тазабек Самбетбай (Общенациональная социал-демократическая партия);

Нургуль Кадырбаева («Байтақ»).

Перед началом прямого эфира политические эксперты обсудили значение предстоящих выборов, развитие партийной системы, а также роль Курултая после конституционных реформ в Казахстане.

Во время теледебатов для зрителей работает специальный контакт-центр. Вопросы участникам можно направить через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram.