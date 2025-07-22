В Казахстане стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру
Почти 52 тысячи казахстанцев сели за тестовые компьютеры.
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В Казахстане стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает BAQ.KZ. Экзаменационный марафон продлится до 10 августа, а первые гранты будут распределены уже в конце месяца. Участникам предстоит пройти серьёзное испытание, чтобы получить шанс обучаться по государственным грантам.
Более 51 тысячи заявлений подано на участие в тестировании. Самыми популярными направлениями стали педагогика, инженерия и юриспруденция — туда устремились тысячи будущих магистрантов. Комплексное тестирование проводится в электронном формате и включает три блока:
- иностранный язык,
- тест на готовность к обучению,
- профильный тест по образовательной программе.
На всё отводится 3 часа 55 минут. Чтобы преодолеть порог, нужно набрать не менее 75 баллов. Отдельные пороги установлены по каждому блоку. Для тех, кто выбирает профильную магистратуру, испытание проще — сдают только профильный тест, а минимальный проходной балл — 30. Если результат покажется несправедливым — есть шанс подать апелляцию онлайн, она будет рассмотрена в течение пяти дней. Итоговый сертификат появится в личном кабинете.
А дальше — ещё важнее:
- С 12 по 18 августа стартует приём заявлений на участие в конкурсе на госгранты.
- Список счастливчиков — до 25 августа.
- А зачисление завершится до 28 августа.
В этом году для магистратуры выделено более 13 тысяч грантов, и большая их часть — на востребованные направления.
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