В Казахстане стартовало онлайн-голосование Международной премии «Волонтёр года»
По итогам технического отбора к участию допущены 235 кандидатов.
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С 10 по 19 октября 2026 года на единой онлайн-платформе Qazvolunteer.kz проходит первый этап Международной премии «Волонтёр года» – онлайн-голосование.
Премия учреждена по инициативе Главы государства и присуждается волонтёрам, волонтёрским группам и организациям, в том числе международным, за вклад в решение социально значимых и общественно полезных задач.
За шесть лет лауреатами премии стали 297 волонтёров из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. В 2026 году премия проводится по 15 номинациям, охватывающим различные направления волонтёрской деятельности – от социальных и образовательных проектов до помощи животным и экологических инициатив. Принять участие в голосовании и поддержать волонтёров может каждый желающий.
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