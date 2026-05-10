В Казахстане стартовало основное ЕНТ-2026: тестирование продлится до 10 июля

В Казахстане началось основное единое национальное тестирование (ЕНТ-2026). Кампания продлится до 10 июля и пройдет на базе 45 центров по всей стране, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, в первый день тестирование сдают 926 абитуриентов, из них 359 — в Астана.

В Национальном центре тестирования сообщили, что заявки на участие подали около 240 тысяч человек. С учетом возможности сдачи теста дважды общее количество заявлений превысило 446 тысяч.

Наиболее популярной комбинацией профильных предметов остается «Математика – Физика» — её выбрали 17,9% поступающих. Далее следуют «Биология – Химия» (14,5%) и творческие экзамены (12,4%).

Формат тестирования в этом году не изменился: абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Всего предусмотрено 120 заданий, максимальный результат составляет 140 баллов.

Во время экзамена участникам разрешено пользоваться встроенным калькулятором, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей, включая бумажные версии.

Минимальные проходные баллы остались прежними: 65 баллов — для национальных вузов, 50 — для остальных. Для направлений «Педагогические науки» и «Право» установлен порог в 75 баллов, для «Здравоохранения» — 70.

На пунктах тестирования усилены меры контроля: используются металлоискатели, системы видеонаблюдения и подавления мобильной связи. Проверка видеозаписей продлится до 31 октября. В случае выявления нарушений результаты ЕНТ и образовательные гранты могут быть аннулированы.