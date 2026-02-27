В стране проходит Республиканское командно-штабное учение «Коктем-2026» на тему «Подготовка и ведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода», сообщает BAQ.kz.

Учение направлено на повышение готовности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС весной, а также проверку готовности служб и формирований гражданской защиты.

Республиканский штаб располагается на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК в Астане. В учении участвуют республиканские службы гражданской защиты, центральные и местные исполнительные органы, аварийно-спасательные формирования.

По всей республике проводятся командно-штабные тренировки, практические действия с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты. Особое внимание уделено проверке системы оповещения территориального уровня: 25 февраля в 11:00 будет произведён запуск всех сиренно-речевых устройств и электросирен. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.