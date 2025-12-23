В Казахстане стартует акция "Народный бухгалтер" для поддержки предпринимателей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов РК инициирует акцию "Народный бухгалтер" для оказания помощи индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса в ведении налогового и бухгалтерского учета. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
Цель акции — консультативная поддержка предпринимателей при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.
Форматы проведения:
- онлайн-консультации через официальные ресурсы, включая отдельный Telegram-канал;
- вебинары в офлайн и онлайн-формате;
- тематические консультационные сессии в отчетные периоды.
К участию привлекаются профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители бухгалтерских объединений, специалисты территориальных органов госдоходов для разъяснений.
"Акцию планируется проводить в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса", — отметил Мади Такиев.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км