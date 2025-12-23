  • 23 Декабря, 12:14

В Казахстане стартует акция "Народный бухгалтер" для поддержки предпринимателей

Министерство финансов РК инициирует акцию "Народный бухгалтер" для оказания помощи индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса в ведении налогового и бухгалтерского учета. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

Цель акции — консультативная поддержка предпринимателей при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.

Форматы проведения:

  • онлайн-консультации через официальные ресурсы, включая отдельный Telegram-канал;
  • вебинары в офлайн и онлайн-формате;
  • тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

К участию привлекаются профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители бухгалтерских объединений, специалисты территориальных органов госдоходов для разъяснений.

"Акцию планируется проводить в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса", — отметил Мади Такиев.

