Министерство финансов РК инициирует акцию "Народный бухгалтер" для оказания помощи индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса в ведении налогового и бухгалтерского учета. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

Цель акции — консультативная поддержка предпринимателей при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.

Форматы проведения:

онлайн-консультации через официальные ресурсы, включая отдельный Telegram-канал;

вебинары в офлайн и онлайн-формате;

тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

К участию привлекаются профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители бухгалтерских объединений, специалисты территориальных органов госдоходов для разъяснений.