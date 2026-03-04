В Казахстане стартует обновлённая образовательная программа IT-Aiel, направленная на повышение цифровых компетенций женщин, молодежи и социально уязвимых групп населения. Об этом на площадке СЦК сообщила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, проект реализуется уже четвёртый год подряд и ориентирован в первую очередь на безработных женщин, многодетных матерей, женщин в декретном отпуске, а также на молодежь, особенно из сельских регионов.

«Каждый год мы объявляем о старте проекта IT-Aiel, направленного на повышение цифровых компетенций женщин — безработных, многодетных, тех, кто находится в декретном отпуске, а также молодежи, особенно в сельских регионах», — отметила Шужеева.

Новые навыки и профессии

В этом году программу значительно обновили. Она будет состоять из трёх основных блоков.

Первый блок посвящён финансовой грамотности с использованием искусственного интеллекта. Участникам объяснят, как вести налоговый учёт для самозанятых с учётом нового Налогового кодекса и как монетизировать собственные навыки.

«Мы сделали простые и понятные разъяснения о том, как грамотно вести налоговый учёт для самозанятых — будь то водитель, представитель микро- или малого бизнеса. Также подготовили уроки о том, как можно монетизировать свои навыки и извлекать из них доход», — пояснила она.

Обучение AI и созданию приложений

Второй блок посвящён цифровым компетенциям. В программу добавили новые направления — vibe-coding и AI-видеокреатор. Участникам покажут, как с помощью цифровых платформ и искусственного интеллекта создавать сайты, мобильные приложения и видеоконтент.

По словам Шужеевой, такие навыки особенно востребованы в SMM, маркетинге, журналистике, образовании и других сферах, связанных с работой с информацией.

Онлайн-торговля и кибербезопасность

Также в программе расширили курс по электронной коммерции. Сегодня e-commerce занимает около 14% розничного товарооборота, и этот рынок продолжает активно расти.

Отдельный модуль будет посвящён кибербезопасности. Эксперты расскажут о современных схемах интернет-мошенничества и способах защиты от них.

Обучение и возможность трудоустройства

Обучение продлится три месяца. Участников ждут онлайн-вебинары и воркшопы два раза в неделю, а также офлайн-мероприятия в регионах.

В 2026 году выездные мастер-классы планируют провести в Шымкенте, Атырау, Актобе, Костанае и Кызылорде.

По итогам программы участники получат сертификаты, а также смогут встретиться с работодателями, узнать о вакансиях в технологических компаниях или начать работать на фриланс-платформах.

Организаторы отмечают, что участие в программе полностью бесплатное, а зарегистрироваться на обучение можно через страницы TechnoWomen, Национальной комиссии по делам женщин, Центра поддержки гражданских инициатив и сайт Министерства культуры и информации.