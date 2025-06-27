Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на конкурс грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары", учрежденный Главой государства, передает BAQ.KZ. Главная цель этого гранта - поддержка новых инициатив и идей, способствующих формированию активного сообщества творческой молодежи в стране.

В 2025 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 миллиона тенге каждому. Участвовать в конкурсе могут граждане Казахстана в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Гранты предоставляются на конкурсной основе для реализации проектов в шести ключевых направлениях: наука, культура, информационные технологии, бизнес, медиа и волонтерство.

Проекты в области науки должны быть направлены на новые исследования и разработки, а культурные инициативы - на популяризацию наследия Казахстана и развитие народных традиций. В сфере IT приветствуются инновационные решения и технологии, бизнес-направление ориентировано на поддержку свежих предпринимательских идей. Медиа-проекты могут включать создание познавательного и интересного контента для молодежи, а волонтерские инициативы - решение актуальных социальных задач.

Прием заявок открыт с 16 июня и продлится до полуночи 18 августа 2025 года. Заявки принимаются исключительно по электронной почте. Для участия необходимо подготовить конкурсную заявку, описание проекта, видео или презентацию, смету расходов, а также документы, подтверждающие личность и при наличии-— сведения об интеллектуальной собственности.

Конкурс грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" - это уникальная возможность для молодых казахстанцев реализовать свои идеи и получить государственную поддержку, способствующую развитию их талантов и воплощению смелых проектов на благо общества.