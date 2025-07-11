Казахстанская федерация футбола объявила о запуске масштабного национального турнира в формате 11х11 — "Қазақстан әуесқой лигасы", который станет самым крупным проектом в истории массового футбола страны. Новая лига охватит все регионы и откроет путь для тысяч казахстанцев к большим футбольным мечтам.

Проект реализуется в соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева о развитии массового спорта и укреплении здорового образа жизни, передает BAQ.KZ. Турнир уже с первого сезона приобретает рекордные масштабы: в дебюте участвуют 268 команд, более 5000 игроков, и пройдет свыше 1500 матчей в 34 локациях по всей стране.

По словам генерального секретаря КФФ Давида Лории, лига - это не просто очередной футбольный турнир, а новый этап в развитии отечественного футбола:

"Мы рассматриваем этот масштабный проект не просто как соревнование, а как новый этап развития отечественного футбола. Ведь в этом турнире может принять участие каждый, кто любит футбол. Благодаря этой лиге увеличится число региональных команд, а у молодежи появятся новые возможности. Наша цель – развивать потенциал футбола, оживлять спортивную жизнь в регионах и открывать путь к мечте болельщиков и игроков. Мы будем и дальше поддерживать этот проект, чтобы он ежегодно проходил на высоком уровне", – отметил генеральный секретарь КФФ Давид Лория.

Турнир пройдет в два этапа: региональный отбор — с мая по сентябрь, а затем финальный этап осенью, где лучшие любительские команды страны сразятся за титул чемпиона Республики Казахстан. Победитель получит уникальную возможность выступить во Второй лиге ПФЛК в сезоне 2026 года, а также примет участие в Кубке Казахстана и представит страну на международной арене — в Кубке Регионов УЕФА.

Создание "Қазақстан әуесқой лигасы" направлено на укрепление спортивной инфраструктуры, расширение клубной базы в регионах и повышение социальной роли футбола. Турнир будет проводиться ежегодно с последующим расширением географии и формата, а также интеграцией в общую вертикаль казахстанского футбола.

Массовый футбол в Казахстане выходит на новый уровень — теперь у каждого есть шанс стать частью большой игры.