В Казахстане стартовало масштабное обучение для педагогов, нацеленное на развитие цифровых навыков в преддверии нового учебного года.

Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", совместно с ЮНЕСКО, представил новую образовательную программу, которая учитывает международный опыт и адаптирована для казахстанских учителей.

Программа охватывает широкий спектр тем, включая практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта, методы составления промптов, основы планирования уроков, разработку тестов и учебных материалов, создание иллюстраций, а также подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.

Главная цель программы — подчеркнуть, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится его надежным помощником, открывая новые возможности для творчества в образовательном процессе.

Курс доступен бесплатно на платформе LMS и за первую неделю обучения в нем приняли участие около 100 тысяч человек, половина из которых уже успела получить сертификаты.