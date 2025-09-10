В сентябре в шести регионах Казахстана начнутся съёмки масштабного музыкального реалити-шоу под руководством Димаша Кудайбергена, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Проект реализуется в партнёрстве с китайской медиагруппой Hunan Broadcasting System, которая ежедневно охватывает более 210 миллионов зрителей через эфир и цифровую платформу Mango TV.

Для артиста этот проект имеет особое значение: почти десять лет назад его международное признание началось именно с участия в шоу Singer на Hunan TV. Теперь же Димаш выступает в роли инициатора и продюсера.

"Этот проект станет новой страницей в культурном сотрудничестве Казахстана и Китая. Для меня важно показать богатство нашей страны миру – её музыку, природу и гостеприимство. Мы объединим артистов из разных стран, чтобы музыка снова доказала: она не имеет границ", - отметил Димаш Кудайберген.

Участники из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии отправятся в творческое железнодорожное путешествие по живописным местам страны.

Съёмки пройдут в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Алматы. Финальный этап состоится в столице. В числе ключевых локаций — Чарынский каньон, урочище Бозжыра, национальные парки и другие туристические объекты.

Премьера проекта запланирована на следующий год на телеканале Hunan TV и платформе Mango TV, также обсуждается трансляция на одном из казахстанских телеканалов.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, Kazakh Tourism и акиматов. Проект станет важным шагом по привлечению иностранных туристов, о чём ранее говорил Глава государства в своём Послании.

Выбор Казахстана в качестве основной локации подчёркивает растущую привлекательность страны для международного туризма и открывает новые перспективы для продвижения национальных дестинаций на крупнейших рынках.