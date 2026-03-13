С 14 по 23 марта в Казахстане пройдет общенациональная декада Наурызнама, передает BAQ.KZ.

Новый формат празднования Наурыза был утвержден в 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он опирается на историческую традицию, в которой Наурыз воспринимался не как однодневное торжество, а как время встреч, добрых дел, обновления и укрепления общественного согласия.

"В этом году по стране запланировано свыше 10 тысяч мероприятий. Каждый день Наурызнама посвящен отдельной теме, отражающей ключевые ценности общества", – сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Особое место в программе Наурызнама занимают мероприятия республиканских организаций культуры. В течение декады на площадках музеев, театров, концертных организаций и культурных центров пройдут выставки, концерты, фестивали, театрализованные постановки, благотворительные акции, культурно-познавательные встречи и тематические проекты, посвященные национальным традициям, семейным ценностям, национальной одежде, искусству, спорту и идее обновления. Программа объединяет как традиционные форматы, так и современные интерактивные решения, направленные на популяризацию богатого историко-культурного наследия народа.

К празднованию активно подключились и регионы страны. В областных центрах и городах пройдут концерты, фестивали, театрализованные постановки, выставки, ярмарки, семейные и молодежные акции, соревнования по национальным видам спорта, а также экологические инициативы.

В частности, в Астане состоится фестиваль национальных игр «Tartys Fest» с использованием искусственного интеллекта, в Алматы пройдут концерт «Әз-Наурыз – Алматы төрінде» и фестиваль «Nauryz Vibes» с AI-фотозонами и иммерсивным LED-туннелем, в Шымкенте – республиканский фестиваль «Жарапазан Fest» и семейный конкурс «Робо-шаңырақ», в Актюбинской области – фестиваль «Dastur-fest» и культурно-массовая программа «Ұлттық киім – ұлт айнасы», а в Мангистауской области – праздничные мероприятия с элементами цифровой выставки, робототехники и интерактивных технологий.