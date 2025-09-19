С 20 сентября по всей территории Казахстана начинается второй, основной этап масштабной сельскохозяйственной переписи, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Бюро национальной статистики, в ближайшие недели интервьюеры будут проводить подомовой обход во всех регионах страны, планируя опросить около 1,2 миллиона домохозяйств.

Перепись проходит в стране во второй раз и охватывает как сельхозформирования, так и личные подворья. Её цель — получить полную, актуальную картину аграрной отрасли на местах, особенно в селах, поселках и сельских округах. В переписной лист включены 22 вопроса, касающиеся наличия сельскохозяйственных животных и птицы, использования земельных участков, ведения огородов, применения удобрений и других аспектов сельхоздеятельности.

"Мы завершили онлайн-этап переписи, у сельхозформирований и домохозяйств была возможность пройти опрос на сайте sanaq.gov.kz. Тогда участие приняли свыше 600 тыс. респондентов. Теперь начинается более масштабный этап: интервьюеры будут обходить дома и собирать данные с помощью планшетов. Призываем всех активно участвовать и предоставлять актуальную информацию. Вопросы простые и касаются только сельхоздеятельности. Все ответы используются исключительно в статистических целях и не передаются третьим лицам", - отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Для обхода домохозяйств привлечены более 2,5 тысячи интервьюеров. Они будут работать в специальной голубой форме — жилетах и бейсболках, с бейджами, на которых размещён QR-код для подтверждения личности. Если респондента не окажется дома, интервьюер оставит уведомление с контактами для согласования времени следующего визита.

Бюро гарантирует полную конфиденциальность собранных данных. Все ответы защищены законом и используются только в обезличенном виде. При необходимости граждане могут обратиться за консультацией в контакт-центр Бюро по номеру 1446 — звонок бесплатный и доступен с 9:00 до 21:00 часов.

Сельскохозяйственная перепись стартовала 1 августа и завершится 20 октября. Полученные сведения станут важной основой для разработки эффективной аграрной политики, поддержки сельчан и дальнейшего развития сельского хозяйства в Казахстане.