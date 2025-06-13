В Казахстане активно реализуется программа создания малых промышленных зон (МПЗ) — ключевого элемента стратегии развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы. Это — новый формат поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривающий предоставление предпринимателям готовых производственных помещений с инженерными коммуникациями и транспортной доступностью на льготных условиях аренды, передает BAQ.KZ.

По данным дирекции развития специальных экономических и индустриальных зон АО "КЦИЭ "QazIndustry", до конца первого полугодия 2025 года в Туркестанской области введут в эксплуатацию 12 малых промзон общей площадью 19 тыс. кв. м. До конца текущего года в регионах запланирован ввод еще 19 таких зон, а в первом квартале 2026 года откроются ещё три.

Создание МПЗ будет вестись по трем направлениям:

строительство новых помещений;

реконструкция простаивающих объектов (по принципу Ready Built Factory);

расширение действующих производств.

Всего в восьми регионах страны (Астана, Шымкент, СКО, Карагандинская, Костанайская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области) реализуются проекты 34 малых промышленных зон. Общая площадь новых объектов превысит 265 тыс. кв. м.

Цель программы — развитие конкурентоспособных производств, создание рабочих мест и рост доли МСБ в экономике. МПЗ будут располагаться как внутри специальных экономических зон (СЭЗ), так и за их пределами, что делает их доступными для более широкого круга предпринимателей.

По мнению экспертов, малые промзоны станут реальным инструментом индустриализации, сняв главный барьер для запуска проектов — отсутствие доступной производственной инфраструктуры.