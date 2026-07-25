В Казахстане стартует республиканский фестиваль этнокультурных объединений

Фестиваль направлен на консолидацию творческого потенциала этнокультурных объединений, укрепление общественного согласия и общенационального единства, а также популяризацию культурного наследия, национальных традиций и ценностей народа Казахстана.

Фестиваль пройдет во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе в областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент состоятся региональные конкурсные отборы, по итогам которых будут определены лучшие творческие коллективы и исполнители. Победители представят свои регионы на республиканском этапе и примут участие в заключительном Гала-концерте, который состоится в октябре в Астане.

К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, осуществляющие деятельность в сфере народного творчества.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Лучший творческий коллектив», «Лучший инструментальный номер», «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель на казахском языке», «Лучший хоровой коллектив».

Фестиваль станет площадкой для демонстрации лучших достижений этнокультурных объединений Казахстана, развития межрегионального культурного сотрудничества, обмена творческим опытом и поддержки молодых талантов.

Заключительный Гала-концерт пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики.