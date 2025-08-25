В Казахстане стартуют продажи коллекционных монет к 30-летию Конституции
Нацбанк выпустил лимитированные монеты к юбилею Конституции.
Сегодня, 12:41
98Фото: Нацбанк
27 августа начнутся продажи коллекционных серебряных монет "Қазақстан Конституциясына 30 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди", передает BAQ.KZ.
Как сообщает Нацбанк,монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с качеством proof.
Номинал одной монеты составляет 1 000 тенге, общий тираж — 1 000 штук.
Производство коллекционных монет осуществлено на Казахстанском монетном дворе.
