27 августа начнутся продажи коллекционных серебряных монет "Қазақстан Конституциясына 30 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди", передает BAQ.KZ.

Как сообщает Нацбанк,монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с качеством proof.

Номинал одной монеты составляет 1 000 тенге, общий тираж — 1 000 штук.

Производство коллекционных монет осуществлено на Казахстанском монетном дворе.