В Казахстане приостановлен пилотный проект по автоматическому назначению пенсий. Поэтому теперь подтверждение трудового стажа планируется проводить через систему Е-архива. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.

"Да, действительно, у нас был пилотный проект по проактивному назначению пенсионных выплат. Изначально в нём участвовала НАО „Государственная корпорация“, где отделы кадров вносили информацию о трудовом стаже сотрудников до 1998 года для тех, кто планировал выходить на пенсию. Далее подключились организации квазигосударственного сектора, которые также начали вносить данные", — отметил он.

По словам вице-министра, на сегодняшний день пилот завершён.