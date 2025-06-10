С начала года в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая по 27 опасным инфекционным заболеваниям, включая чуму, дифтерию, полиомиелит, бешенство и брюшной тиф. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По 28 другим инфекциям, в том числе кори, гепатиту A и COVID-19, зафиксировано значительное снижение заболеваемости. Так, случаи кори сократились в 16,7 раза, коронавируса — в 4,2 раза, коклюша — в 4,7 раза, гепатита A — в 2,3 раза.

Успехи во многом связаны с эффективной Национальной программой иммунизации. В сравнении с 1990 годом заболеваемость рядом инфекций снизилась в десятки раз: эпидемическим паротитом — в 100 раз, гепатитом A — в 32 раза, гепатитом B — в 92 раза.

Сохраняется стабильно низкий уровень по таким заболеваниям, как полиомиелит (не регистрируется с 1996 года), дифтерия (с 2009 года), а также столбняк и краснуха.

Программа вакцинации постоянно расширяется. Введены прививки против гемофильной и пневмококковой инфекций, а с сентября 2024 года началась массовая вакцинация девочек 11–13 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики рака шейки матки. На сегодня уже проведено более 213 тысяч прививок, из них 144 тысячи — первой дозой, 69 тысяч — второй.