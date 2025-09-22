В Казахстане за январь–август 2025 года зафиксирован значительный рост в сфере строительства, передает BAQ.KZ.

По официальным данным, объем выполненных строительных работ увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 851 млрд тенге. Рост наблюдается в 18 регионах страны, а наибольшие показатели зафиксированы в Кызылординской области (+44,6%), Северо-Казахстанской (+41,5%), Западно-Казахстанской (+37,5%), Костанайской (+35,6%), Жетісу (+29,6%) и Туркестанской (+27,2%).

Основной объём работ пришёлся на строительство дорог и линий метро (24,3%), нежилых зданий (21,8%) и жилых домов (13%). В сегменте жилищного строительства также отмечается рост: общая площадь введённого в эксплуатацию жилья увеличилась на 4,5% и составила 10 935,3 тыс. кв. м. Из них 21,1 тыс. — это индивидуальные дома, 1,1 тыс. — многоквартирные, а 23 — общежития.

В рамках модернизации социальной инфраструктуры особое внимание уделяется строительству объектов образования. За восемь месяцев в стране построено 140 школ общей вместимостью 145 тысяч ученических мест, из которых 55 расположены в сельской местности. Наибольшее количество школ сдано в эксплуатацию в Туркестанской области (21 школа), Астане (17) и Жамбылской области (14). Также открыто 27 детских садов на 4,2 тыс. мест, в том числе 15 в сёлах. Лидером по количеству новых дошкольных учреждений также стала Туркестанская область, где было построено 8 детсадов.

Данные свидетельствуют о высоких темпах развития строительной отрасли и масштабных инвестициях в инфраструктуру и социальную сферу, что способствует улучшению качества жизни населения и стимулирует экономический рост в регионах.