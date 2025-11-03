В регионах Казахстана продолжается активное строительство учебных заведений. На сегодня возводятся 232 новые школы, рассчитанные на 267 тысяч ученических мест, передает BAQ.KZ.

С начала года уже введено 105 школ на 157 тысяч мест, из них 71 школа — в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Наибольшее количество новых объектов расположено в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях.

В целом нацпроект предусматривает строительство 217 школ на 460 тысяч мест, более 40% из них — в сельской местности. Новые школы отличаются увеличенной площадью (на 15–20%) и современным оснащением — в четыре раза выше прежнего уровня. В них предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, коворкинг-зоны, залы хореографии и до четырёх спортзалов.

Кроме того, ведётся модернизация тысячи действующих школ в малых городах и селах: обновляются библиотеки, столовые, мебель и системы безопасности. Это создаёт комфортные и безопасные условия обучения для детей по всей стране.

Следующий этап — переход к единому стандарту школьной инфраструктуры. Программа реновации предусматривает капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий и озеленение, что должно повысить качество образовательной среды в соответствии с поручением Президента.